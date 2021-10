Tokischa, autora de la canción de J Balvin, habla sobre la polémica: “Él respetó mi arte”

La rapera dominicana Tokischa aseguró en una entrevista para la W Radio que la letra de la canción “Perra” se refiere al empoderamiento. Además, explicó que no entendía los ataques hacia J Balvin porque el reguetonero colombiano había respetado su arte, se había involucrado en su mundo y había venido desde afuera para grabar el video.

“Es una idea del fuego femenino, de esa llama que tiene la mujer y es algo real. Es solo una comparación. Una mujer perra es una mujer libre”, expresó.

Como se recuerda, el lanzamiento de “Perra” despertó el rechazo del público por mostrar a dos mujeres negras con nariz y orejas de perro caminando a gatas por el suelo al mismo tiempo que J Balvin, de pie, sostiene las cadenas que provienen de sus cuellos. La respuesta de YouTube fue la censura del video y si bien el cantante no se ha pronunciado todavía, sí lo ha hecho la otra artista que encabeza el tema y que además es la verdadera autora, Tokischa: “No comprendo por qué le dicen machista”.

La controversia de Tokischa

No es la primera vez que la cantante de 25 años, interesada en el trap, el rap, el reguetón y el dembow recibe críticas por sus letras. En su defensa ella explica que la controversia forma parte de su personalidad: “Siempre he sido así, súper explícita con lo que digo, abierta y erótica. No es mi primera canción que recibe esta respuesta. Yo solo soy honesta y expreso situaciones que existen. En conclusión, el artista es censurado y atacado por decir la verdad”, dijo ante la estación de radio.

Puntualizó también que se sintió muy a gusto con el tema musical porque es algo creativo. Frente a la medida de YouTube, Tokisha afirmó no haber recibido una notificación del sitio web. “No sé qué pasó con el video. No tuve una explicación directa, tampoco pregunté porque entiendo lo que está pasando. Pero la música ya está allí, la música ya la sintieron, se la gozaron y la van a seguir gozando. La música no muere”, manifestó en la entrevista.

Reacciones

La irreverencia de “Perra” ha ocasionado que incluso la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se pronunciara al respecto: “La violencia contra la mujer al promover la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes que interiorizan, subvaloran y cosifican su cuerpo y las muestra como un objeto de propiedad de los hombres”.

Asimismo, la congresista del Partido Verde, Katherine Miranda, presentó ante la revista Semana su posición: el cantante debe presentar sus excusas públicas. “Esta canción es denigrante de principio a fin. Cosifica a la mujer y promueve la violencia de género. Por eso se amerita que se tomen acciones, no podemos permitir que se vulneren los derechos de las mujeres”, expuso.