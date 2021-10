Rodrigo González celebra a Janet Barboza por cuestionar a Melissa Paredes en entrevista

La separación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba ha remecido el mundo de la farándula. Este jueves 21 de octubre, la conductora de América hoy salió en televisión para dar su versión de los hechos, tras el ampay de Magaly TV en el que ella aparece besándose con un bailarín del concurso Reinas del show.

Las redes sociales se inundaron con las reacciones de los televidentes. Entre ellos destacó el conductor Rodrigo González, quien ‘aplaudió' a Janet Barboza por cuestionar de forma incisiva a Melissa Paredes sobre una presunta infidelidad.

“Con razón la cantinflas te contrata oye... Sí, por favor retoquitos, ¡Vamos retoquitos!”, expresó el presentador de Amor y fuego en referencia a Janet Barboza.

“El ego del hombre... por favor, cállate, no digas nada, sáquenla del aire, no digas nada mi amor, no aclares que oscureces, tú ya estás haciendo tu coreografía aparte (...) Tú ya estabas haciendo terapia, cariño. No entiendo, ahora (ella dice) que él es el culpable, él es el malo.”, dijo sobre las declaraciones de Melissa Paredes.

El popular ‘Peluchín’ también criticó a Ethel Pozo por informar entre lágrimas la separación de su compañera. “Por qué lloras mi amor (…), qué ridícula por Dios (…) ¿por qué tu lloras querida?”, señaló.

Melissa Paredes niega haberle sido infiel a Rodrigo ‘Gato’ Cuba

La conductora Melissa Paredes aseveró que no le fue infiel a su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba debido a que ambos decidieron ponerle fin a su matrimonio a fines de setiembre.

“Él sabía toda la verdad. Desde finales de setiembre, lo volvimos a hablar el 7 de setiembre y de eso tengo pruebas (...) Luchamos varias veces, desde el 2019. En julio de este año, la familia se enteró, fue terrible. Conversamos con ellos y nos ayudaron. Creímos que lo estábamos superando. Mi error fue no haberlo acabado antes, no haber enviado un comunicado antes”, expresó.