Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba: las parejas famosas que terminaron este 2021

El último 20 de octubre, Melissa Paredes anunció el fin de su matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, luego de emitirse un adelanto del programa Magaly TV, la firme, en donde se mostró a la conductora besándose con su bailarín, Anthony Aranda. Sin embargo, no es la única pareja del medio artístico que termina su romance.

A continuación, te contamos cuáles son las separaciones más sonadas del espectáculo nacional.

Milena Zarate y Augusto Barrera

Milena Zárate

En una de las ediciones del programa Reinas del show, la cantante colombiana Milena Zárate puso fin a su relación con el futbolista peruano Augusto Barrera.

Según detalló, esto se produjo porque Milena se ofreció a llevar a su bailarín en su vehículo y acercarlo hasta su casa. Tras esto, su pareja decidió irse de su casa. Al parecer, esta ruptura sentimental habría sido por celos.

Yo necesito un hombre que me apoye, que me de ese impulso” , manifestó en aquel entonces.

“A mí me gusta actuar, bailar y es algo que es mi vida, es mi carrera. Si la persona que está conmigo no lo puede entender por celos absurdos porque no le hemos dado motivos, (entonces terminamos)”, sostuvo.

Asimismo, no dudó en recalcar que su participación en el reality de baile tenía como único objetivo ganar la competencia. “No vine a buscar marido, yo vine a buscar esa copa” , acotó.

Flavia Laos y Patricio Parodi

Flavia Laos y Patricio Parodi

Los influencers Flavia Laos y Patricio Parodi revelaron el fin de su relación. Esto sucedió cuando la actriz fue abordada por un reportero del programa Amor y fuego, tras llegar de un viaje.

Ella fue consultada sobre su relación con Patricio Parodi, a quien se le había involucrado con la chica reality Luciana Fuster.

“Sí, claro (ya terminamos). Estamos solteros, confirmadísimo, cada uno por su lado, yo le deseo lo mejor. Estoy haciendo mi vida, me ven feliz y estoy tranquila”, mencionó en aquel momento.

Además, la joven indicó que su relación con el popular ‘Pato’ es muy buena. “Nos llevamos bien, somos muy buenos amigos. Hay cariño y siempre le voy a desear lo mejor, por todo lo que vivimos, hay respeto”, manifestó en esa oportunidad.

Los rumores de la ruptura entre Flavia y Patricio se iniciaron hace un tiempo. La noticia se hizo más fuerte cuando dejaron de subir sus fotos juntos en sus redes sociales, incluso eliminaron algunas imágenes.

Gian Marco Zignago y Claudia Moro

GianMarco y Claudia Moro, su esposa

Tras 25 años de matrimonio, el cantante Gian Marco Zignago anunció la separación con su esposa y madre de sus hijos, Claudia Moro. A través de una entrevista exclusiva en el pódcast Se regalan dudas, realizó esta revelación.

“Les cuento una anécdota muy bonita e interesante. Hace unos días atrás, estábamos hablando en una reunión familiar, como Claudia y yo ya no estamos juntos año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno diga lo que siente”, se le escuchó decir.

A inicios de este año, el conductor de Amor y fuego, Rodrigo González, reveló que Zignago estaba separándose de la madre de sus hijos; sin embargo, en su momento el cantante no desmintió ni aceptó dicha información.