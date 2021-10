Melissa Paredes tras ampay con bailarín Anthony Aranda: “Asumo mi error”

Melissa Paredes no se quedó con los brazos cruzados y salió a dar la cara en el programa América hoy para contar su verdad sobre el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba y su nuevo acercamiento sentimental con el bailarín Anthony Aranda, a quien conoció durante los ensayos de Reinas y comparte varios videos de TikTok.

La conductora aclaró que estaba separada del futbolista desde julio, pero acordaron anunciarlo en diciembre. Asimismo, aseguró que su entorno más cercano también tenía conocimiento de la ruptura.

“Esto es muy doloroso, acá estamos tratando de ser objetivos. El público no tiene por qué juzgar”, dijo Ethel Pozo para dar pase a Melissa Paredes, quien señaló que Rodrigo Cuba sabía todo.

La modelo se mostró muy afectada, luego que el popular ‘Gato’ Cuba la desmintiera públicamente al señalar que él no sabía de la separación. Como se recuerda, Melissa Paredes envió un comunicado anunciando el fin de su matrimonio a los pocos minutos del ampay que difundió el programa de Magaly Medina. Sin embargo, la conductora nunca esperó que el papá de su hija contradijera su versión.

“ Yo nunca quise una guerra con él, solo quiere que recapacite ”, dijo con la voz entrecortada la modelo.

Pero eso no fue todo, Melissa Paredes reconoció que cometió un error tras dejarse ver con el bailarín Anthony Aranda y no hacer pública su separación. Además, asumió las consecuencias de sus actos.

“ Lo sé y asumo mi error como mujer, porque soy una mujer responsable de mis actos, que sabe lo que hace. Me equivoqué y sobre todo por no hacer público algo que tan obvio , que ya había conversado. Sí, ese fue mi gran error y ya no puedo hacer más respecto a eso”, señaló.