Melissa Paredes sobre el ‘Gato’ Cuba: “Hasta anoche hemos dormido juntos”

Melissa Paredes reveló esta mañana su verdad en el programa América hoy sobre el comunicado que emitió su aún esposo Rodrigo Cuba, luego de que las imágenes difundidas por el programa Magaly Tv captaran a la actriz dentro de un auto con su bailarín. En ese sentido, la chalaca sostuvo lo siguiente: “Yo con Rodrigo teníamos una relación amical (...) y él sabía de lo acontecido, por eso no entiendo su respuesta”.

Las palabras de la integrante de Reinas del show asombraron a sus compañeras del programa, pues afirmó que ella y el ‘Gato’ Cuba todavía conviven. “Aparte, ayer escuchaba en ese programa (Magaly Tv) que decían que hasta ayer vivíamos juntos, y es cierto, seguimos viviendo juntos, seguimos durmiendo en la misma cama ”, reveló Melissa.

La actriz afirmó en el programa que tiene pruebas sólidas en las que demuestra que su relación ya había terminado. “Es un tema que lo vamos a resolver en la vía legal”, señaló.

Audio presentado por Melissa Paredes

Con el consentimiento de Melissa Paredes se reprodujo un audio en el cual se escucha un diálogo entre ella y el ‘Gato’ Cuba: “Oye, en serio, me fregaste con tu comunicado, ¿por qué me has hecho eso?, ¿es en serio?”.

Luego, la conductora de televisión le siguió reclamando al futbolista de la César Vallejo. “¿Por qué dijiste que no sabías nada (del término de la relación)? ¡No te entiendo!”, sostuvo la bailarina de Reinas del Show.

Sin embargo, el Rodrigo Cuba le respondió escuetamente a Paredes. “No tengo nada de qué hablar contigo”. Él fue replicado por Melissa, quien aseguró que hasta ayer Cuba sabía lo que sucedía y estaba normal.

“¡Rodrigo, te estoy hablando!”, fue lo que le dijo Melissa Paredes. No obstante, Cuba no respondió.