Melissa Paredes sobre ampay con Anthony Aranda: “Rodrigo sabía toda la verdad”

Melissa Paredes se presentó este jueves 21 de octubre en América hoy para contar su versión de los hechos. La actriz aseguró en vivo que Rodrigo Cuba sabía que a ella la atraía su bailarín Anthony Aranda, con quien participa en Reinas del show, y que por eso ya habían decidido romper la relación.

La ex reina de belleza fue duramente cuestionada por sus compañeras Ethel Pozo y Janet Barboza, ya que la joven mamá no fue clara en un principio sobre cuándo terminó con el futbolista y desde cuándo empezó a salir con Aranda.

“Estoy muy triste de ver las imágenes, no sé como te sientes”, empezó Ethel Pozo, quien al inicio de su programa se mostró muy afectada por la situación que viene atravesando la modelo.

Melissa Paredes no pudo evitar quebrarse al tomar la palabra, pero se defendió tras la polémica que se levantó, no solo por ampay, sino porque Rodrigo Cuba la desmintió, asegurando que él no sabía nada de la ruptura. “Es fuerte (la situación) porque acordamos algo por el bienestar de mi hija, de palabra. Yo confié en la palabra, para mí eso vale más que un papel, pero creo que para él no ”, dijo la ex reina de belleza.