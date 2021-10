Melissa Paredes: seguidores de Janet Barboza destacan entrevista realizada en vivo a su compañera

El ampay protagonizado por Melissa Paredes y su bailarín de Reinas del show ha dado que hablar en la farándula peruana. Por ello, la modelo se presentó en América hoy, este jueves 21 de octubre, para contar toda su verdad. Sin embargo, la actriz nunca imaginó que Janet Barboza tenía preparadas unas incisivas preguntas, que pondrían en tela de juicio la fecha de su separación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“ ¿Reconoces después de las imágenes que se han visto ayer, haberle sido infiel a tu esposo, Rodrigo Cuba? ”, preguntó Barboza. “¿Desde cuándo estuviste separada de tu esposo?”, fue otra de las consultas que le hizo la conductora.

La ex Miss Perú no recordó la fecha en la que decidió poner punto final a su matrimonio con el futbolista. “Exactamente, la fecha no la tengo”, detalló. “Fue en setiembre o en octubre”, comentó de inmediato.

“Pero, ¿cómo públicas un comunicado en el que no tienes claro las fechas?”, sentenció Barboza.

Además, la Janeth Barboza expresó que, desde hace mucho tiempo, habían rumores de que la modelo tenía algo con Anthony. “Melissa, ¿qué pasó con las muestras de amor y publicaciones recientes de tu relación?”, indicó.

En tanto, la actriz de Dos hermanas respondió de que se trataba de una relación cordial.

Seguidores de la conductora destacan su desempeño durante entrevista con Melissa Paredes. Foto: Captura Instagram.

Las preguntas seguían de parte de Janet Barboza. “ Melissa, ¿estás enamorada de Anthony?” , consultó. Sin embargo, la bailarina no quiso responder.

“¿Por qué crees que el ‘Gato’ Cuba ha hecho esto?”, señaló. Por su parte, la influencer aseveró que “le dije para lanzar el comunicado juntos, pero él no quiso”.

“¿Por qué sale el ‘Gato’ Cuba a desmentirte públicamente y a sepultar todo lo que quedaba de ti como mujer honrada y digna que no ha sido infiel? El Perú dice que tú le has fallado a tu matrimonio”, dijo. Barboza.

“Yo no le he fallado a nadie, Janet. Tengo todas las pruebas de que Rodrigo sabía todo”, manifestó la protagonista de Ojitos hechiceros.

Finalmente, la conductora aseveró que “esta es la versión de Melissa Paredes. No hemos escuchado al ‘Gato’ Cuba. Si él quiere decir algo, deberíamos escucharlo también. Esta es una situación rara, increíble”.