Melissa Paredes revela que convive con Rodrigo Cuba por miedo a que la demande por abandono

Melissa Paredes se defendió de los señalamientos en su contra por su supuesta infidelidad hacia su aún esposo Rodrigo Cuba, luego que la conductora fuera captada en situaciones comprometedoras con Anthony Aranda, su pareja de baile en el reality de Reinas del show. Ante la polémica desatada, la modelo acudió a su programa América hoy para dar sus descargos antes las críticas que viene recibiendo en redes sociales y de algunos personajes de la farándula local.

La ex reina de belleza Melissa Paredes dijo en el espacio matutino de América TV que está separada de Rodrigo Cuba desde julio, pero que habían llegado a un acuerdo para hacerlo oficial en diciembre. No obstante, Ethel Pozo y Janet Barboza le cuestionaron por qué aún sigue viviendo con el futbolista si ya no son pareja

La actriz de Dos hermanas explicó que se ha visto obligada a permanecer bajo el mismo techo que el popular ‘Gato’ Cuba por miedo a una demanda de abandono de hogar y porque no tiene un lugar a dónde mudarse.

“ Me apena muchísimo que se haya dado de esta forma, no era lo ideal, no era lo que pensábamos ninguna de las partes que están involucradas en esto . No era lo que queríamos, pero se dio”, dijo con la voz entrecortada la presentadora de televisión.

“Ya se lo dije mil veces (para que salga de la casa) Qué hago si él no quiere irse. No tengo a dónde ir, yo no tengo otro lado. Él tiene una casa extra, yo no. Además, si me voy, me puede denunciar por abandono de hogar ”, comentó.

Asimismo, Melissa Paredes señaló que tomará acciones legales contra Rodrigo Cuba, ya que él aseguró en sus redes sociales que no sabía que estaba separado de su esposa, dejando entrever una supuesta infidelidad.

“Ahora voy a ver todo lo legal, para mí la palabra valía mal, el acuerdo entre él y yo, que cualquier cosa legal, pero por lo visto no es así. Voy a tener que ir con pruebas (para iniciar un proceso legal)” añadió.