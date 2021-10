Melissa Paredes muestra audio de su conversación con Rodrigo Cuba tras ampay con Anthony Aranda

Melissa Paredes se presentó en América hoy tras protagonizar un ampay con el bailarín Anthony Aranda y comunicar el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba. La conductora contó su versión de los hechos e indicó que el futbolista había acordado la separación y conocía de su vínculo con el integrante de Reinas del show.

Para comprobar sus palabras, presentó un audio en el que se le ve conversando con su aún esposo, luego de que se difundieran las imágenes de Magaly Medina.

En el clip se les puede escuchar discutiendo por el comunicado que difundió el jugador de César Vallejo, en el que expuso una supuesta infidelidad por parte de la figura de televisión.

“Oye, en serio me fregaste con tu comunicado. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué dijiste que no sabías nada? No entiendo . ¿Por qué no quieres hablar conmigo si hasta ayer estaba hablando normal?”, dijo Melissa Paredes a Rodrigo Cuba.

El deportista se mostró esquivo y evitó hablar con la presentadora: “No tengo nada que hablar contigo. No quiero hablar contigo”.

La también bailarina de Reinas del show se quebró al mencionar que se siente traicionada por el padre de su hija.

“Seguimos viviendo juntos, seguimos durmiendo en la misma cama. yo comprendo que es raro, pero es mi verdad. Yo no le he fallado a nadie, porque dejé las cosas claras. Yo tengo todas mis pruebas de que él sabía todo”, agregó Melissa Paredes.