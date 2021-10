Melissa Paredes: las frases más destacadas que reveló tras ampay con bailarín Anthony Aranda

Melissa Paredes se encuentra atravesando un momento muy complicado a nivel personal, ya que se vio obligada, según ella, a anunciar el fin de su matrimonio de cinco años con Rodrigo Cuba tras el ampay que ella protagonizó con el bailarín de Reinas del show, Anthony Aranda, y que las imágenes fueron difundidas por el programa de Magaly Medina.

Para sorpresa de muchos, la actriz se presentó este jueves 21 de octubre en América hoy para explicar varios puntos, ya que existieron contradicciones en lo que ella señaló en su comunicado y la versión del papá de su hija.

Melissa Paredes aceptó que cometió un error al dejarse captar con Anthony Aranda, pero aclaró que ya estaba separada hace meses de Rodrigo Cuba. En su entrevista, la modelo señaló varios puntos que impactaron a sus compañeras de conducción y al televidente.

A continuación, te dejamos las frases más reveladoras que Melissa Paredes dijo en América hoy tras el ampay con Anthony Aranda.

“Voy a tener que tomar medidas legales, porque no puedo confiar en alguien que es el padre de tu hija y luego saca un comunicado donde dice que recién se entera hoy”.

“Mi error fue no haberlo acabado antes, no haber enviado un comunicado antes”

“(Rodrigo Cuba) Me ha dejado tan mal públicamente porque habíamos acordado en que yo ponía el comunicado y él no iba a poner nada”.

“Luchamos varias veces, desde el 2019. En julio de este año, la familia se enteró, fue terrible”.

“(Rodrigo Cuba) Él sabía toda la verdad. Cuando alguien te atrae es porque algo pasa”.

“Yo nunca quise una guerra con él (Rodrigo Cuba), solo quiere que recapacite”.

“Asumo mi error como mujer, porque soy una mujer responsable de mis actos, que sabe lo que hace”.

“No tengo a dónde ir, yo no tengo otro lado. Él tiene una casa extra, yo no. Además, si me voy, me puede denunciar por abandono de hogar”.

“Rodrigo y yo decidimos separarnos por mutuo acuerdo y el comunicado se iba a mandar en diciembre”.

“Yo fui ilusa, pequé de confiada, pequé en confiar a una persona que me dijo ‘jamás te haría daño y jamás diría lo contrario’”.

¿Quién es Anthony Aranda, el bailarín ampayado con Melissa Paredes?

Anthony Aranda es un joven de 34 años que dedica al baile. Él trabajó por mucho tiempo para Leslie Shaw. En 2018 fue parte de Combate, pero no lo logró resaltar. Luego de su paspo por aquel programa, ingresó a Reinas del show, donde fue pareja de baile de Paula Manzanal, con quien se dejó ver en varias ocasiones. Actualmente, Aranda se desempeña como el bailarín de Melissa Paredes en el reality de Gisela Valcárcel.

Anthony Aranda

¿Qué dijo Rodrigo Cuba tras su separación de Melissa Paredes?

Según la versión de Rodrigo Cuba, él no sabía nada sobre el comunicado de Melissa Paredes y menos que ya no era pareja de la conductora de América hoy. El futbolista se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró sorpresa por la decisión de su aún esposa y pidió respeto para su familia.