Melissa Paredes indignada con el ‘Gato’ Cuba: “Yo ya no confió en él”

Melissa Paredes acudió este jueves 21 de octubre al set de América hoy, pero no para conducir el programa como era costumbre, sino en calidad de entrevistada. La actriz habló sobre el ‘ampay’ del que fue protagonista junto con su bailarín de Reinas del show, Anthony Aranda, emitido en el programa Magaly TV, la firme el último miércoles 20 de este mes.

Asimismo, en relación al comunicado que lanzó por su cuenta de Instagram su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, señaló que ya no confía en él y considera que no hubo infidelidad, porque el fin de su matrimonio había sido conversado hace algunas semanas atrás.

PUEDES VER: Melissa Paredes muestra audio de su conversación con Rodrigo Cuba tras ampay con Anthony Aranda

“Es que no la hubo (infidelidad). La hubo porque estamos casados, pero legalmente yo tengo las pruebas con las que puedo demostrar que no ha habido (infidelidad), pero este es un tema que vamos a resolver en la vía legal, porque yo ya no confió en él, porque ya no confió en su palabra, porque para mí la palabra vale más que un papel”.

En ese sentido, la modelo manifestó que su separación fue conversada y de mutuo acuerdo. Pensaban informar a la opinión pública en el mes de diciembre por el bienestar de su pequeña hija y su familia.

“Rodrigo sabía, sí, habíamos acordado llevar la fiesta en paz. Se supone que nos íbamos a separar de forma tranquila”, sostuvo la ex chica reality visiblemente afectada por la penosa exposición de su vida privada y las incisivas preguntas de su compañera de programa, Janett Barboza.

Comunicado de Rodrigo Cuba sobre el fin de su matrimonio. Foto: Instagram

Por otro lado, Paredes reveló detalles de la cordial relación que acordó llevar con Rodrigo Cuba y de los intentos que hicieron por salvar su matrimonio, además reconoció que cometió un error al no comunicar adecuadamente la ruptura de su vínculo matrimonial.

“Luchamos varias veces, desde el 2019. En julio de este año, la familia se enteró, fue terrible. Conversamos con ellos y nos ayudaron. Creímos que lo estábamos superando. Mi error fue no haberlo acabado antes, no haber enviado un comunicado antes”, sostuvo.