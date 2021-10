Melissa Paredes deja América hoy tras protagonizar ampay con bailarín Anthony Aranda

Melissa Paredes ya no formará parte de América hoy, luego de que se difundiera un ampay con Anthony Aranda, su compañero en Reinas del show. Las imágenes motivaron a la conductora a anunciar el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba.

La también actriz reapareció en el set del programa luego del hecho y contó detalles sobre su vínculo con el bailarín, además de dejar claro que el futbolista tenía conocimiento de dicho acercamiento desde hace algunas semanas.

Luego de contar su verdad y de relatar los motivos que la llevaron a distanciarse de su aún esposo, se comunicó que la figura de televisión se alejará del espacio sin fecha concreta de retorno.

“Tenemos que decirle hasta pronto a nuestra compañera Melissa Paredes, quien se va a tomar su tiempo, el que sea necesario, para poder arreglar lo más importante que uno tiene en la vida , que es la familia”, dijo Janet Barboza frente a las cámaras de América hoy.

La participante de Reinas del show no pudo evitar quebrarse al confirmar el anuncio y al expresar su decepción ante las palabras que difundió Rodrigo Cuba, con las que expuso una supuesta infidelidad.

