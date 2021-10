Melissa Paredes: Bruno Agostini la defiende de ataques machistas tras ampay

Melissa Paredes puso punto final a su matrimonio de cinco años con el futbolista Rodrigo Cuba tras ser ampayada en situaciones cariñosas con Anthony Aranda, su bailarín del programa Reinas del show. Ante esto, muchos usuarios atacaron a la conductora de América hoy por haber traicionado al padre de su hija y le recordaron su pasado con los hermanos Agostini.

En redes, cibernautas lanzaron duros comentarios contra la modelo y empezaron a bombardear de mensajes a Bruno Agostini por el affair que habría mantenido con Paredes cuando ella estaba soltera. Tras la ola de críticas, el español se pronunció en sus redes para defender a la presentadora de televisión y lamentó que entre mujeres se lancen comentarios denigrantes y machistas.

“ Me están etiquetando en noticias de que Melissa Paredes terminó con su pareja, pero lo que más me asombra es la falta de respeto entre mujeres . No logro entender cómo pueden etiquetarme. Una chica colocando ‘que se lo digan a los hermanos Agostini que hizo un trío la bandida esa’. ¿Bandida? ¿Una mujer a otra le dice eso? Estamos en el 2021 y una mujer le dice bandida a una persona que estaba soltera en su intimidad. ¿Hacer un trío está mal? Lo que está mal y pésimo es que una mujer le diga bandida a otra por cómo manejar su intimidad, eso sí que es de bandida”, empezó en Facebook.

Asimismo, Bruno Agostini aclaró a todos los detractores de Melissa Paredes que nadie tiene derecho a criticar su vida íntima, ya que no se saben lo que realmente ha pasado en su matrimonio con Rodrigo Cuba.

“ Chicos y chicas, en la vida íntima de cada persona uno es libre de hacer lo que le dé la gana. No puedo creer las faltas de respeto . Incluso voy más allá defendiendo la relación de cada persona, en este caso la de Melissa Paredes, que veo que la critican mucho. ¿La critican por terminar una relación? ¿De si hubo un tercero? ¿Pero quiénes somos nosotros para opinar, acaso somos todos perfectos? ¿Ustedes qué saben si la relación tiene altibajos, si llevan meses luchando por llevar la relación de una manera estable, si el amor se fue apagando?”, cuestionó.

Bruno Agostini pide respeto para Melissa Paredes tras ampay. Foto: Facebook.

“Nadie tiene ni put* idea de lo que puede pasar en una relación. Dejen de faltarse tanto el respeto entre mujeres, que eso sí es feo. Disfruten su soltería, sean felices”, finalizó.