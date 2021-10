Melissa Paredes: bailarín Anthony Aranda también fue captado con Paula Manzanal

Luego de la polémica que ha generado el ampay de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, el programa Magaly TV, la firme reveló que el coreógrafo también había sido vinculado a Paula Manzanal cuando la modelo participaba en Reinas del show hace dos meses. El segmento de Magaly Medina informó que, en ese entonces, ambos fueron captados compartiendo momentos juntos fuera del estudio de televisión.

En las imágenes, que fueron difundidas a inicios de agosto, se observó que el bailarín de 34 años ingresaba a la casa de Paula Manzanal en horas de la noche. Previamente, según el informe, habían protagonizado escenas cariñosas un vehículo.

Durante esa misma semana, él apareció haciendo compras y subiendo al auto de la modelo, quien también lo recogía de los ensayos en el canal.

Tras los rumores de un posible romance, la conductora Gisela Valcárcel reveló que Anthony Aranda había terminado con su novia. Paula Manzanal aclaró que no quería tener una relación y que no tuvo nada que ver con la ruptura amorosa del bailarín.

“Ellos terminaron hace tiempo, antes que bailara conmigo. Yo no tengo nada que ver, por favor, no me involucren. A mí me contó que fue hace como dos meses y el baila conmigo dos semanas. No tengo nada que ver”, aseveró la modelo.

Por su parte, Melissa Paredes anunció el fin de su matrimonio con su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba poco antes de la emisión del ampay de Magaly TV, la firme.

¿Quién es Anthony Aranda?

Anthony Aranda es un bailarín y coreógrafo profesional peruano. Tiene 34 años. Ha trabajado para el elenco de baile de la cantante Leslie Shaw. Es director de academias de danza. En televisión nacional, tuvo un corto paso por el desaparecido reality Combate en 2018.

A mediados del 2021, ingresó Reinas del show. Allí fue pareja de baile de la actriz cómica Leslie Mocoso, la modelo Paula Manzanal y ahora la conductora Melissa Paredes.