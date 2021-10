Magaly Medina recordó el consejo de Melissa Paredes a Josimar: “Salió con el mismo cuento”

En la última edición del programa de este miércoles 20 de octubre, Magaly Medina presentó el ampay de Melissa Paredes junto a su bailarín de Reinas del show, el cual habría sido causante del fin de su matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, la presentadora de televisión recordó el día en que la modelo le envió un consejo a Josimar.

La conductora cuestionó a la actriz, ya que estaría pasando por la misma situación que el salsero. “ Eso le aconsejaba a Josimar o a su novia de Josimar. De repente, salió con el mismo cuento , ‘no tenemos nada, terminamos nuestra relación a fines de septiembre’”, agregó en medio de risas.

“Por ejemplo, ahí Melissa Paredes, hablando de Josimar con una... claro, ahí estaba casada, tenía un matrimonio feliz y podía decir desde su trono de reina. ‘Es la típica de hace tiempo, no tenemos nada. (...) Si no te amas a ti mismo, es imposible amar a alguien más’”, manifestó la presentadora de espectáculos.

“¿Cómo es posible? Después de decir estas cosas y de criticar a otros, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, bueno...”, expresó, asegurando que la bailarina no habría terminado la relación con su aún esposo antes de ser ampayada con Anthony Aranda.

Sin embargo, el pasado 15 de octubre, en el programa de América hoy, Melissa Paredes dejó entrever que estaba separada de su esposo. La confesión se dio cuando Janet Barboza preguntó si era posible viajar con una expareja a un destino de lujo a lo que la modelo respondió. “Con Ignacio, por ejemplo, no me voy ni a la China, no hay forma. Pero me imagino que, con el papá de mi hija, sí, me iría”, señaló.