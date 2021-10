La voz senior: la verdad detrás de la polémica final del reality de canto que ganó Mito Plaza

¿Lo volvieron a hacer? Desde su estreno, La voz senior emocionó al público con las historias detrás de sus participantes y sus emotivas presentaciones en cada etapa del concurso. Sin embargo, la gran final del reality emitido por Latina dejó mucho que desear entre los televidentes, quienes usaron las redes sociales para cuestionar la veracidad de los supuestos votos que habrían recibido los concursantes tras filtrarse la información de que el programa ya había sido grabado semanas atrás y los entrenadores se encontraban fuera del país.

Una situación similar ya había ocurrido en marzo de este 2021 en la final de Yo soy, grandes batallas; en esta ocasión el público también se dio cuenta de que el espacio fue grabado con anticipación y expresaron su malestar porque ya había un ganador y la producción seguía animando a los seguidores a votar por su artista preferido.

Latina justificó la situación argumentando que las restricciones de la pandemia hicieron imposible que el concurso se realizara con normalidad, por lo que optaron por grabar dos finales, cada una con un ganador distinto. El mismo Carlos Burga, imitador de José José que quedó en segundo lugar frente al ganador ‘Marilyn Manson’, salió al día siguiente para reconocer que todo había sido grabado, pero que la votación sí fue en vivo.

Esta vez, con La voz senior se habrían grabado cuatro finales distintas y los participantes habrían actuado cada uno como si fueran los ganadores sin saber el resultado real, para enterarse semanas después que Mito Plaza sería quien se llevaría el trofeo de la temporada.

Hasta el momento, ni Rayo en la botella ni Latina han dado explicaciones sobre la gran final de La voz senior. No obstante, durante el desarrollo del concurso ya daban algunas pistas de que los capítulos no se realizaban en vivo y en directo. Un ejemplo de ello es que la etapa de Conciertos en vivo pasó a llamarse Etapa de conciertos, y el público no pudo votar durante todo el proceso, además del banner que anunciaba “Música y voz en vivo”.