La voz kids: hija del cantante Carlos Ardiles sorprende al jurado en su audición

No cabe duda de que las audiciones a ciegas están causando sensación en el escenario de La voz kids, donde mucho pequeños hacen alarde de su gran talento para lograr su pase a la competencia. De ese modo, en la edición de este 21 de octubre, muchos niños se robaron el corazón de los entrenadores con sus increíbles presentaciones.

Fue así que Makarena, hija del cantante Carlos Ardiles, llegó al escenario del reality de canto en busca de un lugar en el programa . La participante interpretó el tema “Hallelujah”, con el cual cautivó al jurado.

“Tienes una voz muy hermosa, unos falsetes muy lindos (...). Es una canción muy linda”, mencionó Joey Montana.

Asimismo, fue Christian Yaipén quien reconoció a la menor cuando mencionó que apellida Ardiles, ya que el cumbiambero aseguró que constantemente ve los videos que comparte su colega en redes sociales, donde muestra a su hija cantando.

“ La canción que has elegido va muy bien con tu voz, teniendo ese padre me imagino que él te ayudó a escogerla. A nosotros nos has regalado bastante paz . Quiero decirte que, con esa voz privilegiada que tienes, sería un honor para mí tenerla en mi equipo, trabajar juntos en pequeñas cosas porque, en verdad, con ese papá que tienes en casa estará tratando de pulir (su voz). Me gustaría llegar lejos contigo”, mencionó el interprete.

“Muchas felicidades. Es un tema hermoso, tienes un registro maravilloso. Ahora entiendo por qué tu papi siempre, cuando estuvo en esa temporada en el equipo de Eva, decía que lo que estaba haciendo era motivarlos a ustedes a que sigan cumpliendo sus sueños”, sostuvo Daniela Darcourt.

Finalmente, Makarena Ardiles decidió integrar el equipo de la salsera.