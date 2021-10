Janet Barboza a Melissa Paredes: “Ya habían rumores de que tenías algo con tu bailarín”

Janet Barboza no se quedó callada y expuso todas sus dudas respecto al ampay y el fin del matrimonio de Melissa Paredes con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La presentadora de televisión le realizó varias preguntas a la modelo durante el programa América hoy, este jueves 21 de octubre, también le recordó que desde hace mucho tiempo se le ha vinculado con Anthony Aranda.

“ Las fechas no me cuadran, tú dices que el 7 de octubre decidieron separarse, pero ya habían rumores de que tenías algo con tu bailarín y tú lo sabes ”, expresó, a lo que la actriz respondió de manera inmediata. “A ustedes no les conté, pero todos lo sabían, mi círculo cercano sabía”, dijo la ex Miss Perú.

La bailarina negó que le haya sido infiel a su esposo Rodrigo Cuba, versión que Barboza no creyó. “ Este momento que estoy pasando es duro, no me lo esperé de esta manera. Es un tema que se sabía tras puertas, bajo siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él (...) Él dice que se enteró ayer y eso es falso (...) Rodrigo sabía”, indicó.

Melissa Paredes contó que ella fue muy sincera con su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba e incluso reveló que esta es la cuarta vez que terminan su relación, pero desde julio decidieron poner fin a su matrimonio.

“Luchamos varias veces, desde el 2019. En julio de este año, la familia se enteró, fue terrible. Conversamos con ellos y nos ayudaron. Creímos que lo estábamos superando. Mi error fue no haberlo acabado antes, no haber enviado un comunicado antes”, finalizó.