J Balvin: madre del reguetonero lo regaña por letra de canción machista

J Balvin fue tildado de machista luego de lanzarse el video musical de su canción “Perra”, colaboración con Tokischa. Luego de las críticas recibidas, YouTube retiró el videoclip de la canción de la plataforma, el cual promovía violencia y misoginia. Hasta Alba Mery, madre del cantante colombiano, expresó sus opiniones sobre el tema.

Alba fue entrevistada por el programa colombiano Nos cogió la noche y declaró que habló con el reguetonero luego de haber escuchado la letra.

“Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir”, declaró la madre de J Balvin. “No lo veía a mi José por ninguna parte”, aseguró.

Comentó también que considera que J Balvin “se equivocó” y agregó que ella necesita “hijos que se equivoquen” para mostrarles el camino. Detalló que no se debe idealizar a los artistas, ya que tienen tanto defectos como cualidades. “De estas experiencias es que vivimos y hacemos cambios”, declaró.

“Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo. Uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó. Mi hijo se equivocó definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos”, opinó Alba.

Vicepresidenta de Colombia se pronunció sobre “Perra”

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, opinó sobre la canción de J Balvin. Junto con Gheidy Santos, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, emitieron un comunicado.

“Como si esto fuera poco, la letra de la canción tiene directas abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres, comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar con expresiones que no vale la pena repetir”, refirió el texto.