Hermana de Melissa Paredes la defiende tras ampay: “Aquí nadie fue engañado”

La conductora Melissa Paredes ha llamado la atención de los medios locales, tras ser captada por las cámaras de Magaly TV, la firme con el bailarín de Reinas del show Anthony Aranda. Ante ello, su hermana Celia Paredes se pronunció en su defensa. En ese sentido, aseguró que la actriz se caracteriza por ser sincera.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Celia le mostró todo su apoyo a la presentadora de América hoy.

“Soy testigo de lo buena madre, hija, hermana y gran ser humano que eres. También, sabemos de la gran esposa que has sido porque te conocemos, nos consta y no tenemos duda. Sabemos que mientras ese matrimonio duró, tú lo cuidaste como lo más preciado que tuviste, pero sabemos que la responsabilidad es de a dos ”, escribió en un inicio.

Hermana de Melissa Paredes asegura que nadie fue engañado. Foto: Composición / Instagram

Luego, Celia aseguró que no hubo engaño por parte de Melissa Paredes, pues las cosas estuvieron claras.

“¿Errores? Lo cometemos todos hermana, todos, hasta la persona que esta leyendo esto y aprendemos. E stoy segura que lo estás haciendo, pero aquí nadie fue engañado porque soy testigo que las cosas eran claras ”, continuó.

Finalmente, la hermana de la ex chica reality se refirió a la situación sentimental de Rodrigo Cuba con su aún esposa Melissa Paredes.

“Me consta que lo que has dicho es totalmente verdad, siempre te caracterizas por ser sincera, así la verdad no sea la más esperada. Quiero aclarar que en tu caso, tus prioridades nunca han sido económicas porque todo lo que has logrado, te lo has ganado de a pocos. Finalmente, que las mentiras para victimizarse nunca triunfan, quizás hoy parezca, pero veremos mañana. Estamos contigo siempre”, concluyó.