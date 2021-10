Ethel Pozo sobre Anthony Aranda: “No lo conozco y no lo quiero conocer”

La conductora de América hoy aclaró que no ha tenido la oportunidad de conocer a Anthony Aranda, el famoso bailarín de Melissa Paredes, pero que tampoco tiene interés alguno en hacerlo. Como se recuerda, la pareja protagonizó un ampay el pasado miércoles 20 de octubre, lo que habría ocasionado que la modelo haga oficial la separación con su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Asimismo, Ethel confesó que no estaba enterada de la ruptura de Melissa y Rodrigo, y mucho menos de que la actriz estuviera saliendo con su pareja de baile.

“Desconocíamos que nuestra compañera tenía este calvario en su casa, en su propio hogar y que no era la felicidad que se mostraba. Es algo que nos ha tomado como en shock”, explicó ante las cámaras.

Además agregó que no conoce al otro protagonista del ampay. “Y pongo en claro que a la otra persona que no voy a nombrar, menos lo conozco y no lo quiero ni conocer porque esto es muy doloroso. Yo siempre voy a pensar, Lizbeth, que con terapia, porque somos razón y somos espíritu, y con Dios se pueden solucionar las cosas”.

Ethel Pozo se quiebra por separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Casi al borde de las lágrimas, Ethel Pozo se solidarizó con el difícil momento que estaría pasando su compañera de programa, Melissa Paredes.

Ethel Pozo empezó el programa hablando sobre la ruptura de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba con la voz entrecortada. Asimismo, la conductora de América hoy se mostró muy conmovida por la situación, ya que aprecia mucho a la pareja.