El rey de los casinos no estaría soltero, tras ser captado en cena con Rosángela Espinoza

Las cámaras de Magaly Medina capturaron el preciso momento en que un guardaespaldas llevó a Rosángela Espinoza a una cena con el también conocido rey de los casinos. Pero el encuentro no terminó ahí, sino en una fiesta en la casa del empresario. Tras revelar los detalles de esta salida, la conductora de Magaly TV, la firme dijo que Omar Macchi no estaría soltero: “A mí me han contado fuentes bien informadas que Omar Macchi tiene una novia en los Estados Unidos, no sé si será cierto o no, pero es lo que se nos ha informado” .

Durante el encuentro del pasado 18 de octubre, Rosángela solo grabó la cena, mas no posteó nada en sus redes sociales. “Por eso cuando fue a cenar con él solo enfocaba al pescado. La pobre chita no tenía la culpa de nada, pero no enfocaba a quién tiene en la mesa”, narró la periodista de espectáculos en su programa.

Saludos a Magaly

Los periodistas de Magaly TV, la firme insistieron en preguntarle a Rosángela Espinoza sobre su salida con Omar Macchi. “Felicitaciones por tu nueva relación. ¿Tienes una relación con el rey de los casinos? Vemos que te engríen, la camioneta te va a dejar a tu casa a las cinco de la mañana”, le dijo un reportero.

La respuesta dejó admirado a más de uno: “Le mando un saludo a Magaly. Me voy. Estoy solterísima”, aseguró la chica reality, quien ha sido antes relacionada con Pancho Rodríguez y Patricio Parodi.