Denisse Dibós: “Me siento ganadora y sobreviviente”

En diciembre del 2017, Denisse Dibós sorprendió revelando que tenía cáncer a las mamas. Tres años después, la entusiasta actriz, productora y directora nos cuenta cómo ha sido este proceso, el cual asume con bastante optimismo, y razones no le faltan. La vida, dice ella, le ha vuelto a sonreír.

“Estoy emocionada porque hoy es día de la lucha contra el cáncer”, nos dice el martes al mediodía por teléfono, en medio de una interminable agenda de medios. “El hecho de volver a remover mi historia me emociona y sensibiliza más. Siento que lo más importante es centrarnos en el tema de la prevención. Ahí está la diferencia entre la vida y la muerte porque el cáncer de mama no debería matar hoy”.

Recuerda que cuando recibió el diagnóstico, la primera idea que le asaltó fue dejar huérfana a su única hija, en ese entonces de siete años. “Escuchar que tenía cáncer me paralizó de miedo, me costaba respirar, perder la vida que tanto amo y dejar a mi hija, me aterró, pero hay que abrir nuestra mente y autoexaminarnos y acudir a los chequeos. Puede sonar trillado, pero la prevención es la diferencia entre vivir o morir. Y en mi caso me enteré gracias a un examen de prevención”.

La actual embajadora de la vigésima novena campaña de lucha contra el cáncer de mama de Estée Lauder Companies dice que al día siguiente del diagnóstico “aceptó su realidad”. “No cuestioné por qué a mí, ni entré en guerra con Dios. No tenía sentido hacer eso. Me tocó y había que aprender a pedalear en ese camino, vivir con eso y superarlo”.

Recuerdo que luego dijiste que de cáncer no te ibas a morir...

¡Así es! Yo estoy segura y convencida de que de cáncer no me voy a morir. Eso sí, estoy atenta a cualquier cosa que note y acudo de inmediato a mi oncóloga. Tengo chequeos de sangre cada tres meses. Ojo, tampoco soy ‘noica’ todo el tiempo con el tema, pero simplemente estoy siendo cautelosa. No tengo ningún problema en hablar del tema porque eso es lo que las personas necesitan. Por muchos años tener cáncer era un tabú, nadie quería contarlo. Yo admiro mucho a Anahí (de Cárdenas) quien nos hizo acompañarla en todo su tratamiento. Lo que hizo fue maravilloso, yo no lo hice así por mi hija pequeña, pero para mí no es tabú hablar del tema.

¿En qué etapa estás?

Todavía no puedo decir que estoy sana. Igual me siento ganadora y sobreviviente. Estoy en tratamiento con pastillas diarias. Lo que llaman la quimioterapia oral que son 10 años, de los cuales me quedan siete. Es lamentable porque sí tengo secuelas, situaciones contraproducentes, por ejemplo, muchos dolores de cuerpo, de articulaciones a veces insoportables. Pero seguimos adelante y optimista.

¿En lo artístico qué preparas?

No quiero hablar mucho de ello porque estoy enfocada en promover los chequeos, pero alistamos el musical ‘Déjame que te cuente: El centenario de Chabuca en concierto’. Le haremos un homenaje a nuestra gran cantautora que servirá para reencontrarnos con el público.