Austin Palao revela que fue convocado por EEG nuevamente: “Pedí que me ofrezcan disculpas en vivo”

Austin Palao habló nuevamente sobre su inesperada salida de Esto es guerra, luego de su reclamo donde puso en tela de juicio la seguridad de los juegos en el programa. En esta oportunidad, el modelo reveló que la producción del reality le solicitó volver a la competencia.

En un enlace con Amor y fuego, el exintegrante de El poder del amor contó que al ser convocado, tuvo que llegar a ciertos acuerdos con los productores, pero no aceptaron el pedido que él hizo.

“Sí, obviamente después de ese episodio me reuní con las cabezas de PROTV y siento que no llegué a una conciliación que era bastante puntual con respecto a lo que había pasado. No se llegó a nada, y dije que si no va ser así, doy un paso al costado ”, señaló.

El modelo indicó que se sintió afectado por toda la situación que vivió en torno a su salida del programa, por lo que pidió unas disculpas públicas para poder regresar. Sin embargo, la producción no accedió a ello.

“ Lo único que pedí (fue) las disculpas del caso en vivo. Algo que ustedes entendieron que jamás iba pasar, pero creo que no puedo ir en contra de lo que pienso”, sentenció.

Asimismo, desmintió que decidieron retirarlo del programa por una mala actitud que tuvo detrás de cámaras.

“Así esté molesto, tengo bastante inteligencia emocional y sé cómo reaccionar, y como dije, si hay esas imágenes, que lo expongan”, agregó Austin Palao luego de comentar el accidente que sufrió Elías Montalvo en Esto es guerra.