Angie Arizaga y su hermana sorprenden por primera vez juntas en desfile de modas

La chica reality Angie Arizaga y su hermana menor Evelyn se mostraron muy unidas en un desfile de modas a beneficio que reunió a diversos diseñadores peruanos. A su paso por el evento, la integrante de Esto es guerra habló sobre su experiencia con el programa América espectáculos.

Además, Angie Arizaga se pronunció respecto a la colaboración que realizó con la modelo Maple para la marca Dua blend.

“Regresando después de tanto tiempo, feliz y emocionada por esta nueva oportunidad. Dua Blend es una marca que ya tiene un año posicionándose y justo decidimos sacar una colección con Maple. ¡Feliz de estar en este gran evento!”, indicó ante las cámaras.

“Feliz de estar con mi hermana en un evento de esta magnitud, me sorprendió cuando ella me dijo que iba a desfilar. Yo feliz de que me apoye siempre”, añadió.

Asimismo, la joven de 20 años se mostró emocionada de acompañar a su hermana en pasarela y, sobre todo, de ayudar en un evento benéfico.