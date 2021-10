Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu: todo sobre su polémico romance

En los últimos días se difundieron unos audios de la modelo y ex chica reality Andrea San Martín, donde ella planeaba hacer quedar mal al padre de su hija, Sebastián Lizarzaburu. San Martín aseguró que este audio fue difundido con el fin de perjudicar tanto a ella como a su familia, y que debido a que su hija es menor de edad no ha querido hacer más declaraciones al respecto. Todo ello en medio de un enfrentamiento que tiene con el padre de otra hija suya, Juan Víctor Sánchez.

¿Cómo se conocieron Andrea y Sebastián?

Ambos personajes se conocieron en el recordado reality show Bienvenida la tarde, conducido por Laura Huarcayo y Alfredo Benavides. Luego, San Martín estuvo en Esto es guerra cuando Lizarzaburu ya había ingresado ahí, y retomaron la relación que tuvieron en el anterior reality, tornándose más intensa.

Historia de amor de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu

La historia entre ambos no ha sido la mejor, ya que en una ocasión en una entrevista con Magaly Medina en 2015, San Martín ha llegado a afirmar que era agredida por Lizarzaburu mientras esperaban a su primera hija, lo que ocasionó el rechazo de la opinión pública.

¿Por qué terminaron?

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu decidieron terminar su relación en 2015 en medio del embarazo de ella, debido a que la hoy influencer no estaba dispuesta a soportar más maltratos por parte de su entonces pareja. Sin embargo, ambos volvieron a estar juntos en mayo de 2021, y se supo que viajaron en los últimos días a Ica y Huaraz con su pequeña hija.

Andrea San Martín y Juan Víctor

En 2017, Andrea San Martín volvió a salir con Juan Víctor Sánchez, con quien ya había estado involucrada sentimentalmente cuando estaban juntos en el colegio. Es en ese año que se enamoran y tienen una hija en común, pero en medio del embarazo se separa de su excompañero de aulas. Ambos sostienen los años siguientes disputas por la tenencia de su hija. La gota que derramó el vaso fue cuando él le reclamó a San Martín por qué Sebastián Lizarzaburu había bañado a su hija.

Enfrentamientos entre Andrea San Martín y Juan Víctor

“Tengo que invitar a que se retracten respecto a esos adjetivos que han dado y digan: ‘Yo no puedo calificar a esta persona de narcisista ni psicópata porque no soy psicóloga, porque no puedo calificar a nadie de esa manera’. Que se retracten”, declaró la modelo luego de que la madre de Juan Víctor dijera que ella es “narcisista” y “psicópata”, sin argumentar por qué había recurrido a esos calificativos.