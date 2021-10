Sebastián Lizarzaburu defiende a Andrea San Martín: “Metimos la pata y aprendimos en el camino”

Andrea San Martín se encuentra en el ojo de la tormenta tras el inicio de la disputa legal con su expareja Juan Víctor Sánchez por la custodia de la hija que tienen en común. Como se recuerda, el programa Amor y fuego difundió unos audios donde se escuchó a la ex chica reality planear una victimización para perjudicar en el pasado a Sebastián Lizarzaburu, con quien se reconcilió, y esto afectaría el proceso de ella con Sánchez.

La modelo recibió muchas críticas a raíz de la publicación de dicho material y entre lágrimas contó cómo le ha afectado. San Martín dijo que lo único que están consiguiendo es lastimar a sus hijas y dañar sus ingresos económicos.

“Estoy callada por mi hija, porque no quiero volver a equivocarme como mamá. ¿Con qué derecho vienen a lastimarnos? Porque no solo me lastiman a mí, sino a mi familia”, señaló.

Ante esto, Sebastián Lizarzaburu salió a defender a Andrea San Martín, quien denunció a Juan Víctor Sánchez por violencia psicológica, y reconoció que en el pasado cometieron errores, pero que ya aprendieron de ellos.

“ Son etapas que ya superamos y estamos como familia . Estas personas que opinan detrás de una cámara o de un celular, lo poco que puedan ver, realmente no te conocen”, dijo el modelo a La banda del chino.