Rix no reconoce delito de abuso sexual: “Yo me declaré culpable a cambio de mi libertad”

Ricardo González, más conocido como Rix en el mundo de los youtubers, vuelve a ser tendencia luego de salir de prisión por el delito de abuso sexual contra Nath Campos. En esta oportunidad, un canal de YouTube reveló un audio con el mismo influencer, mientras se encontraba en prisión.

En el video se escucha a Rix sobre el proceso legal que le entabló su víctima, Nath Campos: “Yo me declaré culpable a cambio de mi libertad, a cambio de ver a mi familia, a cambio de ver a mi mamá, a cambio de estar con mi novia. No es cierto lo que están diciendo los medios de que y a estar esa cantidad de años en prisión y también es importante que sepan que quien pidió el procedimiento abreviado fue la parte acusadora. No yo”.

Al respecto, continuó diciendo: “Yo no me declaré culpable, porque si ‘Quién se va declarar culpable antes de enfrentar un juicio’ yo me declaré culpable a cambio de lo que ellos me ofrecieron, que era la pena mínima. El Ministerio Público me quería dar 18 años 8 meses y me ofrecieron salir con 3 años 20 días”. De esa forma, también aseveró que así como él había mucha gente que entraba al Reclusorio Oriente, donde él estaba encerrado, y se inculpaba solo por reducir su pena.

Además, contó quiénes de sus amigos le dieron la espalda en el momento que él más los necesitó: “Yo sé quien soy, yo no necesito demostrarle a nadie lo que hice y tampoco necesito darle explicaciones a alguien de algo que no le pertenece. También quiero decirte que Juca y Juanpa aún me hayan dado la espalda, no fueron testigos porque se supone que ellos iban, como ella cuenta, en el mismo Uber. No quisieron testificar, ¿Por qué? Quién sabe, así te la pongo, dándome la espalda”.

Por otra parte, al ser consultado por Fabian Pasos del canal de YouTube Mafian TV sobre su estado emocional, respondió que él se encuentra acercándose mucho a la palabra de Dios, conociendo a muchas personas y valorando bastante las cosas que tenía, a diferencia de la libertad en ese momento.

El youtuber Rix salió de la prisión el pasado 9 de septiembre, pero entró al registro nacional de agresores sexuales en México para no dejar impune el delito.