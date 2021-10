Ninel Conde cuenta detalles del juicio por difamación que le interpuso a su expareja

En una reciente entrevista, la cantante mexicana Ninel Conde habló sobre el proceso legal que lleva contra su expareja, Giovanni Medina, por la custodia de su menor hijo. A través de un enlace telefónico para el programa De primera mano, la modelo habló del problema por el que está pasando.

No obstante, Ninel no pudo dar muchos detalles debido a que el juez se los prohibió. “De los asuntos del niño no se puede entrar en detalles, por órdenes del mismo juez. Sin embargo, mi equipo legal ha elaborado una recusación en contra del juez porque ha habido una parcialidad absoluta de la contraparte, del papá del niño. A todo sí para allá y notado no para acá”, señaló en la llamada que mantuvo.

En otro momento de la conversación, la intérprete se manifestó respecto a los rumores que mencionan que Giovanni quería quitarle el apellido materno a su hijo. " Si no le quise quitar el de él cuando estuvo un año prófugo de la justicia, él no tendría porque querer quitarle el apellido de su madre, quien le dio la vida”, exclamó fuertemente Ninel Conde.

La artista recalcó también que desde hace un año y ocho meses no puede ver a su pequeño. En la entrevista dijo que quiso verlo en la víspera de su cumpleaños. Sin embargo, el juez le indicó que debía pedir permiso al papá, el cual no le respondió los mensajes. “Voy para un año ocho meses que no puedo ver a mi hijo sin un motivo de peso, sin una situación más que pretextos”, aseveró finalmente.