Melissa Paredes mencionó por casualidad su separación de Rodrigo Cuba en televisión

Nadie se dio cuenta. Melissa Paredes ya habría hecho referencia a su separación de su esposo, Rodrigo Cuba, el 15 de octubre. Durante América hoy, la conductora habló sobre la posibilidad hipotética de ser amiga de una expareja, y no solo mencionó a Ignacio Baladán.

Los conductores de América hoy discutían si era posible mantener una relación amical con una expareja. Melissa puso como ejemplo su relación con Ignacio Baladán, su expareja. Reveló que se lo encontró en Reinas del show. “El otro día, vi a Ignacio en Reinas, me lo crucé y le dije: ‘Hola, hola’”, dijo inocentemente, con lo que demostró la relación cordial que mantiene con el chico reality.

Mientras continuaba el debate, Janet Barboza se dirigió a los televidentes y expresó su postura sobre viajar con una expareja si se trata de un destino de lujo como Francia. Ante esto, la participante de Reinas del show agregó que esa decisión “depende de las condiciones”.

“Con Ignacio, por ejemplo, no me voy ni a la China, no hay forma. Pero me imagino que con el papá de mi hija, sí, me iría” , comentó. En ese momento, la comparación entre Ignacio y el ‘Gato’ Cuba pasó desapercibida. No se le dio importancia a que no se refirió al futbolista como su esposo. Esta declaración de Melissa se siente como un adelanto a cuando anunció su separación.

Melissa Paredes anuncia separación de Rodrigo Cuba

Tras cinco años de matrimonio, la también actriz comunicó a sus seguidores de Instagram que ella y el ‘Gato’ Cuba habían decidido terminar su relación amorosa. Esto fue después de que se emitiera un adelanto del programa del 20 de octubre de Magaly TV, la firme, donde se muestra a la actriz ingresar a su automóvil con su pareja de baile en Reinas del show, Anthony Aranda.

La modelo precisó en Instagram que ella y su esposo se separaron a fines de setiembre. Sin embargo, el ‘Gato’ desmintió las palabras de su aún esposa, al indicar que él recién se enteró de sus deseos de culminar el matrimonio tras el ‘ampay’.

Rodrigo Cuba sorprendió a Melissa Paredes con tierno detalles a días de terminar su matrimonio

Luego que Melissa Paredes superara el COVID-19 y dejara su aislamiento, la conductora se dispuso a grabar un TikTok que tuvo que interrumpir debido a una inesperada sorpresa.

Su esposo, Rodrigo Cuba y su hija aparecieron en el video con un ramo de rosas a modo de bienvenida. Por ello, miles de fanáticos se sorprendieron con el comunicado de la presentadora donde anuncia el fin de su relación con el “Gato”.