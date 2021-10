Melissa Paredes: psicóloga de América hoy le adelantó a la conductora que ya no amaba al ‘Gato’ Cuba

La conductora de América hoy, Melissa Paredes, y el futbolista Rodrigo Cuba se encuentran en el ojo de la tormenta tras publicarse un ampay entre la modelo y Anthony Aranda, su bailarín. Inmediatamente después, la esposa del ‘Gato’ confirmó en redes sociales que está separada del jugador de fútbol. No obstante, los rumores de la ruptura vienen de días atrás, cuando la psicóloga del programa, Lizbeth Cueva, comentó que Melissa ya no estaría enamorada de su esposo.

“Está llevando un amor saludable, sano, cero toxicidad, o ya no lo ama” , reveló la doctora a las conductoras de América hoy, mientras Melissa se encontraba conectada a la entrevista por un enlace en vivo.

Ante la sorpresa de todos, la psicóloga explicó la situación: “Te lo digo por experiencia en mis terapias. A veces se confunde el ‘no me afecta’ y uno dice ‘qué bien, está amando de forma sana, pero vas avanzando en las terapias y te das cuenta que no es que sea sano, sino que no ya no hay amor”.

Sin embargo, ante la reacción de los panelistas, la doctora aclaró que no se refería precisamente a Melissa Paredes, sino que contaba las experiencias de sus pacientes: “No te digo que sea el caso de Melissa, no, no, te digo como teorías”.

Melissa Paredes anuncia el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba tras ampay con bailarín

La conductora de América hoy, Melissa Paredes, confirmó la noticia inmediatamente después de que se publicara un video donde aparece en una supuesta situación comprometedora con su pareja de baile.

Tras cinco años de matrimonio y con una hija fruto de su amor, la pareja dio fin a su relación este miércoles 20 de octubre. La publicación salió a través de la cuenta oficial de Instagram de Melissa. Sin embargo, sus seguidores aseguran que esta separación se dio a raíz del supuesto ampay que se revelará en Magaly TV: La firme.

Melissa Paredes anuncia el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba

¿Quién es Anthony Aranda, el bailarín captado con Melissa Paredes?

Melissa Paredes fue captada por las cámaras de Magaly TV, la firme en una situación comprometedora con su bailarín de Reinas del show. De inmediato, las redes sociales comenzaron a preguntarse quien es este misterioso joven que fue visto con la conductora.

Melissa Paredes tiene actualmente a Anthony Aranda como pareja de baile. Foto: Anthony Aranda/Instagram

Anthony Aranda de 34 trabajó durante buen tiempo al lado de Leslie Shaw encargándose de sus coreografías. El joven también alcanzó la popularidad cuanto integró el equipo verde de Combate en 2018. Ahora volvió a la palestra tras ser captado al lado de la conductora.