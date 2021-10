Melissa Paredes y otros artistas que iniciaron su romance con sus compañeros de baile

Los concursos de baile tienen ‘historia’ como escenarios de romances. En un avance de Magaly TV, la firme, se descubrió a Melissa Paredes con Anthony Aranda, uno de los bailarines de Reinas del show. Minutos después de la difusión del video, la conductora televisiva anunció el fin de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba.

Tras el ‘ampay’ de los participantes del reality de Gisela Valcárcel, recordamos a otros artistas peruanos que iniciaron un romance con sus compañeros de baile.

Christian Domínguez y Pamela Franco

Christian Domínguez dedica mensaje a Pamela Franco por San Valentín

Pamela Franco y Christian Domínguez actualmente son pareja y tienen una hija juntos. La bailarina y el cantante se conocieron como conductores de un programa de televisión . Fueron vistos besándose y a partir de ese ‘ampay’ oficializaron su romance públicamente.

“Yo lo logro conocer un poco más cuando grabamos el programa Se pone bueno, aunque todo el mundo piense que él me tiró maíz, la verdad que, sí, lo hizo, no me di cuenta porque era bien respetuoso. Fue ahí que comencé a conocerlo”, comentó la participarte de El artista del año en mayo de 2021 en Estás en todas.

Melissa Klug e Ítalo Valrcárcel

Melissa Klug e Ítalo Valcárcel estuvieron comprometidos. Foto: Instagram/Ítalo Valcárcel

Melissa e Ítalo se conocieron en 2017 en El gran show, donde fueron pareja de baile . Su relación sentimental duró aproximadamente tres años. A inicios de 2020, anunciaron que contraerían matrimonio. Sin embargo, la pareja se separó en abril de ese año, durante las primeras semanas del aislamiento social obligatorio.

Belén Estévez y Waldir Felipa

Reinas del show

La historia de amor entre Belén Estévez y Waldir Felipa inició en 2011 cuando participaron en El gran show. Su relación duró solo hasta 2012, pero este año hubo rumores de una reconciliación.

Se volvieron a ver en Reinas del show, cuando el bailarín sorprendió visitando el reality. La modelo argentina y jurado del programa accedió a bailar con él un tema de bachata.

Mario Irrivarren y Vania Bludau

Vania Bludau y Mario Irrivarren iniciaron su relacióon sentimental en 2020. Foto: Instagram/Mario Irrivarren

La actual participante de Reinas del show, Vania Bludau, está en una relación con Mario Irrivarren, integrante de Esto es guerra. Ambo s fueron amigos por años antes de iniciar el romance. Se conocieron en Combate.

“Yo no quería, nunca he mezclado amistad con una relación y bueno me di la chance”, confesó Vania sobre el cambio de su relación con Irrivarren.

Fabio Agostini y Paula Manzanal

Fabio Agostini y Paula Manzanal sorprendieron con el final de su presentación. Foto: captura de América TV

Paula Manzanal y Fabio Agostini empezaron a ser vinculados cuando compartieron un apasionado beso en vivo durante una transmisión de El artista del año en mayo de 2021. La influencer participó del programa como refuerzo de Agostini, y tras su baile, nació el amor.

Su relación terminó a mediados de 2021. Según el modelo, explicó a Magaly Medina que la ruptura se debió a la distancia, pues él radica en España y Paula se encontraba en Perú grabando Reinas del show.