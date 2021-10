Maite Perroni oficializó su romance con el productor Andrés Tovar

La actriz Maite Perroni sorprendió a sus seguidores al anunciar su nuevo romance con el productor mexicano Andrés Tovar. En la publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram contó detalles de su relación y descartó cualquier tipo de especulación al respecto.

El romance habría nacido en medio de los rumores de que Andrés Tovar le fue infiel a su esposa, Claudia Martín, con la intérprete de ‘Lupe’ en la teleserie Rebelde; no obstante, la también cantante aclaró: “Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de ‘libertad de expresión’ se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas)”.

Andrés Tovar y Maite Perroni

Además, Maite Perroni recalcó lo importante que es para ellos dejar los puntos claros, para que de esa forma no continúen los ataques hacia ellos. Es por ello que también acusó a la prensa mexicana: “Hace unos meses, una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo”.

Asimismo, concluyó que no solo afectaron la integridad de ella y su novio, sino que también involucraron a sus familiares y amigos más cercanos, por lo que tuvieron que tomar cartas en el asunto. Finalmente, la actriz principal de Oscuro deseo, Maite Perroni, pidió que tengan mucho respeto hacia ellos y eviten comentar los que no están de acuerdo.

La sesión de fotos y el comunicado fue publicado por ambos personajes al mismo tiempo a manera de hacer oficial el romance de la pareja.