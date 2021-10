Magaly Medina a Yunko Do Santos por fiesta de Samahara Lobatón: “Eres el rey del marketing”

Magaly Medina tuvo como invitado especial a Yunko Do Santos, quien organizó la lujosa fiesta de la hija de Samahara Lobatón, en su programa del último martes 19 de octubre. El empresario aseguró que la celebración habría tenido un valor de 120.000 soles; ante ello, la conductora aseveró que no cree que la joven haya invertido tanto dinero, ya que no cuenta con ninguna propiedad a su nombre, y que cree que todo fue canje.

“ Si bien cada quien gasta su plata en lo que quiere, pero esta chiquita no tiene un carro propio o algo de ella, y está gastando 120.000 soles en una fiesta, es como tirar plata al agua, siendo una chica tan joven ”, expresó la presentadora.

Asimismo, comentó sobre las empresas a las que agradeció el organizador de eventos de la influencer. “Las marcas se deben sentir felices porque han tenido presencia en todos los programas de televisión. Eres el rey del marketing”, manifestó.

Ante lo indicado por la presentadora, Yunko Do Santos no se quedó callado y dijo que hizo todo lo que le habían indicado para la celebración. “Obvio, así se crece. Lo que yo quise hacer fue algo bonito, lo logré y ahí está”, respondió.

Además, el empresario terminó por recalcar frente a Magaly Medina que nada en el cumpleaños ha sido canje, porque a él lo buscan por lo que hace. “A mí los artistas me escriben, yo no escribo a los artistas, no tengo que escribir a nadie porque yo vivo de mi trabajo”, señaló el organizador de fiestas.