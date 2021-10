Lourdes Sacín sobre audios de Andrea San Martín: ‘’No son suficiente prueba para quitarle la custodia’'

En una entrevista reciente, la periodista Lourdes Sacín se pronunció acerca de los enfrentamientos que han tenido, durante los últimos días, Andrea San Martin y su expareja Juan Víctor Sánchez. Al respecto, dijo que no habían pruebas suficientes como para que le quiten la custodia de la menor a Andrea.

“Sus audios son indefendibles, pero a menos de que haya pruebas de otra cosa (...) ahí sí podrían hacerlo (quitarle la custodia)”, se refirió así para dar a entender que no se trataban de temas como agresión física o psicológica, pues la periodista considera que Andrea no ha cometido nada considerable en contra de su menor hija.

Lourdes Sacín enfatizó también que no solo se deberían ver las cosas desde el punto de vista de Juan Víctor y la mamá de este. “Creo que no son suficientes pruebas para pretender quitarle la custodia. Ella tiene un carácter fuerte, se le sale lo que piensa, pero no es suficiente”, dijo en una primera parte.

PUEDES VER: Andrea San Martín se deja ver al lado de Sebastián y sus hijas tras polémica con Juan Víctor

“Yo soy de la opinión de que los hijos deben estar con la madre. No solo es alejarla de ella, sino también de su hermanita, es una prioridad que los hermanos siempre estén juntos”, señaló al final.

Sacín se refirió, además, a la madre de Juan Víctor Sánchez, debido a que días atrás, la señora Alicia Díaz se presentó en un programa de espectáculos para defender a su hijo y justificar el pedido de custodia de su nieta.