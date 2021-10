Lesly Castillo sobre la fiesta que hizo Samahara Lobatón: “Ya no hago fiestas así grandes”

La influencer peruana Lesly Castillo realizó un en vivo en su cuenta oficial de Instagram en la compartió detalles inéditos acerca de los primeros días con su segunda hija y cómo es la experiencia con este nuevo parto. Sin embargo, eso no fue todo, ya que, al ser consultada por sus seguidores sobre la fiesta que le hizo Samahara Lobatón a su hija por su primer año, la exconductora dio a conocer su punto de vista.

En ese sentido, Lesly Castillo aseguró: “No me voy a gastar S/ 120.000 soles en una fiesta, así como he leído por ahí. No, no hay forma que gaste así, aunque si tienes el dinero…”. Además, afirmó que ella en algún momento pasó por lo mismo: “A veces, las mamás gastamos dinero por las puras, me ha pasado. Por eso ya no hago fiestas así grandes. Es tonto gastar más de 10.000 dólares para la fiesta de un niño. Yo lo hice y luego me arrepentí. Uno va madurando con el tiempo”.

Por otro lado, confirmó que ella solo recibe canje para la ropa de su primera hija: “A mí si me dan canje… a qué mujer no les gusta el canje, (…) pero solo me dan canje para la ropa de Charlotte. Ya quisiera estar en Lima para que me den todo, pero en Arequipa no hay tanto de eso”.

Hace poco se conoció que el lujoso evento estuvo valorizado en 120.000 soles y, por ello, varios programas de televisión han especulado sobre el precio, los detalles y más cosas que involucran a la también infuencer Samahara Lobatón.