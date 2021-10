Lesly Castillo critica a Samahara Lobatón: “Es tonto gastar más de 10.000 dólares en una fiesta”

Lesly Castillo celebra el haber podido convertirse en madre por segunda vez junto con su esposo Albert Mota. Tras el nacimiento de su bebé, la influencer se animó a realizar una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram para revelar detalles inéditos sobre su experiencia con el parto. En medio de esta charla, uno de sus fans le preguntó acerca de la lujosa fiesta que organizó Samahara Lobatón.

Ante la interrogante, la modelo aseguró que no le parecía adecuado gastar una exorbitante cantidad de dinero solo para el cumpleaños de un niño o niña.

“No me voy a gastar 120.000 soles en una fiesta, así como he leído por ahí. No, no hay forma que gaste así, aunque si tienes el dinero, bueno (...) A veces las mamás gastamos por las puras, me ha pasado, por eso ya no hago fiestas así de grandes”, aseveró Lesly Castillo.

La influencer Samahara Lobatón posteó todos los detalles previos a la celebración de su primogénita. Foto: Samahara Lobatón/Instagram

“Es tonto gastar más de 10.000 dólares para la fiesta de un niño. Yo lo hice y luego me arrepentí, uno va madurando con el tiempo”, añadió en referencia al evento de Samahara Lobatón.

Como se sabe, Lesly Castillo es una exitosa influencer junto con su mayor hija en redes sociales. Ambas promocionan exclusivas marcas a través de Instagram.

Samahara Lobatón responde a críticas por lujosa fiesta de su hija

Ante la ola de críticas que recibió en redes sociales, Samahara Lobatón defendió la costosa fiesta que le organizó a su hija Xianna y aseguró que siempre le dará lo mejor a su pequeña.

“Si bien es cierto lo material no mide el amor que uno siente por sus hijos, uno por los hijos da todo”, manifestó la hija de Melissa Klug.