La última tentación EN VIVO y EN DIRECTO por Telecinco: sigue aquí el capítulo 9

Las parejas que se encuentran en la isla de las tentaciones están participando en continuos retos y desafíos en los que tendrán que poner a prueba su amor y su entrega, agregándo dosis de intirga y drama al desarrollo del reality llamado La última tentación, producido y emitido por la cadena Telecinco, donde también se producen otros formatos exitosos. En esta nota podrás saber más detalles de cómo ver el capítulo 9 de dicho reality.

La última tentación

¿En qué quedó el capítulo anterior de La última tentación?

“Yo lo he dejado todo por ella, pero es que no soy yo”, declaró el concursante Isaac sobre Lucía. “Ella necesita saber por qué lo he hecho. Si no viene, también lo entendería, porque ella ya ha sufrido mucho en este sitio”, señaló.

¿Quiénes son los participantes de La última tentación?

Las cinco parejas que participan en La última tentación son:

Fani y Christofer

Lester y Patri

Isaac y Lucía

Andrea y Roberto

Mayka y Alejandro

¿De qué trata La última tentación?

Diez concursantes del anterior reality llamado La isla de las tentaciones deben convivir y arriesgarse a demostrar si todavía hay lazos afectivos entre ellos. En La última tentación el objetivo es saber si los participantes acertaron y encontraron a su pareja en el anterior programa, y en cada capítulo todos los participantes serán tentados.

¿A qué hora empieza La última tentación?

La última tentación se puede sintonizar a partir de las 10.00 p. m. desde España. En territorio peruano, el reality español se puede ver desde las 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite La última tentación?

El canal que transmite y produce el reality show español es Telecinco, una de las cadenas más importantes de dicho país.

¿Cómo ver Telecinco EN VIVO y EN DIRECTO?

Movistar +: canal 5

Orange TV: canal 5

Vodafone TV: canal 5

Euskaltel: canal 5

R: canal 115

Telecable: canal 5

PTV Telecom: canal 5

¿Dónde ver La última tentación capítulo 9 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Los capítulos de La última tentación los puedes ver GRATIS a través de La República o en el Twitter oficial del reality.