Juan Victor Sánchez se pronuncia sobre las últimas declaraciones de Andrea San Martín

Juan Victor Sánchez y Andrea San Martín continúan en el ojo de la tormenta, luego de que ambos se pronuncien por las nuevas denuncias que se hicieron por violencia familiar en relación a su menor hija. Esto se dio después de que los conductores del programa Amor y fuego comentaran las declaraciones de la conductora acerca de cómo iniciaron los problemas con el padre de su pequeña.

Es así que subió una historia en su cuenta de Instagram en la que aseguraba: “‘Todo inició en marzo de este año’ No... ¡Todo empezó en dic 2019 cuando me negaron el permiso de viaje de mi hija! ¡Y tuve que rogar y rezar para que me lo den! No cuando rehizo su vida”.

Juan Victor Sánchez rompe su silencio y niega declaraciones de Andrea San Martín. Foto: Juan Victor Sánchez/Instagram

A pesar que en la historia no menciona directamente a nadie, se supone que el mensaje iba para la conductora de La banda del chino, debido a que una noche antes fue entrevistada en el programa que conduce y en el que contó su versión de los hechos.

“Yo vengo recibiendo constantes ataques desde marzo de este año y (...) pasa el tiempo, hasta que ya empieza a afectar en mi trabajo. Una vez que yo empiezo a ver el quiebre en mi trabajo, que es el sustento de mi casa, ya empieza a chocar directamente con mis hijas. El sustento de mi hogar. Es ahí donde yo empiezo a tomar cartas en el asunto” sentenció la mayor de los hijos San Martín Pilares.

Asimismo, Andrea San Martín comentó acerca de cuándo iniciaron los problemas: “¿Dónde explota el tema? Es cuando yo decido rehacer mi vida”. Hasta el momento, ninguna de las dos partes se refiere al problema legal exacto porque este tema ya se encuentra en manos de la justicia peruana.