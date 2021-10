Jimmy Santi es fotografiado en un centro comercial sin usar mascarilla según Instarándula

Santiago Farfán Holguín, más conocido en el mundo del espectáculo como Jimmy Santi, llamó la atención por una foto donde aparece incumpliendo una de las normas sanitarias más importantes en estos tiempos: el uso de la mascarilla.

Tal como mostró Samuel Suárez, periodista de espectáculos, en su página Instarándula, el intérprete peruano se encontraba caminando plácidamente por los pasillos de un reconocido centro comercial.

“Jimmy Santi en Plaza Norte sin mascarilla”, se lee en el mensaje que le llegó al popular ‘Samu’ de parte de un usuario.

Luego de ver la imagen, el exreportero de televisión no dudó en publicarlo en sus historias de Instagram junto a un mensaje con carga irónica para el cantante.

“Hasta donde tengo entendido aún es obligatorio el uso de la mascarilla en lugares públicos”, escribió Suárez.

Jimmy Santi es captado sin usar mascarilla en espacios públicos. Foto: Instarándula/ Instagram

Cabe resaltar que Jimmy Santi fue una de las personas que padeció a causa del coronavirus el año pasado. Esta enfermedad puso en muy mal estado de salud al cantante de 74 años durante julio del 2020.

“Una señora venezolana me ayudaba, yo no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó a la cama mi jugo de naranja con papaya y cuando lo pruebo no tenía sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes olía”, relató en su momento durante una entrevista.