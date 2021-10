Janet Barboza lanza advertencia a su pareja: “No esperes avisarme después de 25 años que se acabó”

Janet Barboza asegura que su relación con Miguel Bayona pasa por un buen momento. Sin embargo, la figura de televisión reveló en América hoy, este miércoles 20 de octubre, que no todo fue color de rosa al inicio de su romance. Tras su confesión, la conductora envió un mensaje de advertencia a su pareja.

“ Si yo estoy con alguien, no esperes avisarme después de 25 años que se acabó ”, señaló dejando asombradas a sus compañeras del programa cuando tocaban el tema de la separación del compositor GianMarco Zignago.

Luego de sus palabras, la presentadora de televisión contó un episodio que vivió con su novio cuando tenían dos años de relación: ambos buscaron la solución para cambiar las cosas que no le gustaban de cada uno.

“Por eso mis chicas, yo a Miguel a los dos años lo senté y le dije. Él ya me conoce, ya compró el combo completo. Mira papito, ¿cómo es la cosa? A mí no me gusta esto de ti. Ahora dime, ¿qué no te gusta de mí? ¿Tú crees que lo podamos solucionar? Y él me dijo: Sí, Janet, me comprometo ”, expresó.

Al escuchar su confesión, Melissa Paredes comentó. “Ay, Janet, si le dices así”, dijo entre risas. De inmediato, Janet Barboza contestó. “Si me decía que no, las maletas ya estaban en la puerta”, finalizó.

El mensaje de la conductora de televisión se dio luego de que la psicóloga Lizbeth Cueva opinara sobre el fin del matrimonio de GianMarco Zignago y Claudia Moro e indicara ciertas señales para identificar si una relación está por terminar.