El actor Jorge Salinas revela que le urge someterse a una complicada cirugía de columna

El conocido actor mexicano y esposo de Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, preocupó a sus fans con sus recientes declaraciones en una entrevista para un medio de México, donde comentó que necesita operarse la columna y que no lo puede hacer porque está en pleno rodaje de S.O.S. Me estoy enamorando, su reciente telenovela en la que da vida a un personaje invidente.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se enamoraron mientras protagonizaban la telenovela Fuego en la sangre. Foto: Instagram

Hace unos meses, el protagonista de Mariana de la noche confesó que se había realizado una operación en la cadera, por lo que incluso fue visto caminando con ayuda de un bastón, situación que fue superada a la brevedad. Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor reveló que tiene que regresar al quirófano para operarse la columna vertebral.

“Sí, ha sido fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportar, porque si no, la solución es operarme de una vez, y no puedo dejar un trabajo botado. Tienes que aguantarte, ni modo, el médico te da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, ahí está constante, latente”, dijo.

Jorge Salinas

Al parecer, desde hace algunas semanas, este problema le ha causado gran dolor al artista, pero ha tenido que aprender a convivir con eso, pues no puede pausar las grabaciones de la telenovela. No obstante, aclaró que apenas termine la producción, tomará un descanso para realizarse dicha operación y la recuperación que esta implicaría.

Además, Jorge Salinas compartió detalles desconocidos sobre cómo fue su pasada cirugía y su pronta recuperación, proceso que lo volvió más empático con quienes pasan por lo mismo, pero no reciben la atención necesaria.