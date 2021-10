Jessica Newton y Magaly Medina organizan el baby shower de Cassandra Sánchez

¡Emocionada! Jessica Newton estalla de la felicidad al saber que muy pronto se convertirá en abuela. De ese modo, su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid compartió imágenes de cómo se está organizando su esperado baby shower. A través de sus redes sociales, la futura madre mostró imágenes de lo que será esta celebración.

Asimismo, lo que también sorprendió a más de uno fue que la organizadora del Miss Perú aparecía en medio de todos los preparativos junto a Magaly Medina.

“Acá estamos con ‘Caze’ y con ‘Maga’ planeando el baby shower”, se le escuchó decir a Jessica Newton. “Somos las tías súper chochas” , agregó muy sonriente la popular ‘Urraca’.

Luego de anunciar que se encuentra en la dulce espera, Cassandra Sánchez De Lamadrid contó que, aunque muchas personas le dijeron que su embarazo “iba ser la etapa mas vulnerable de mi vida”, ella sintió todo lo contrario.

“Descubrí una fuerza que no había sentido antes. Logré sobrepasar mis propias metas y hasta el día de hoy sigo trabajando sin parar. Me siento segura, me siento plena, pero sobre todo siento que tengo el poder de hacer todo lo que imaginé”, detalló.

Jessica Newton emocionada por bebé de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco

A inicios de octubre, Jessica Newton confesó que está muy entusiasmada por conocer al bebé de su hija Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, así como de convertirse en abuela por primera vez.

“Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada. Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz, ella lo anunció hace poco porque es muy reservada en su vida. Lo entiendo y respeto”, manifestó la ex reina de belleza durante conferencia del Miss Perú.