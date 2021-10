Deysi Araujo denuncia maltrato en migraciones de México: “Terminé con heridas en las manos”

El lunes 18 de octubre, Deysi Araujo sorprendió a todos sus seguidores al contar los maltratos que sufrió por parte de migración de México. La bailarina explicó que Susy Díaz fue impedida de ingresar al país azteca por una confusión y que ella decidió acompañarla, pero nunca imaginó vivir varias horas de angustia por cómo la seguridad del aeropuerto se comportaron con ellas.

En conversaciones con El Popular, Deysi Araujo, quien se tuvo que comprar otro vuelo para llegar a Los Cabos, aseguró que no volvería a México por la mala experiencia. Asimismo, contó que terminó con heridas en las manos mientras estuvo retenida.

“La verdad que no (volvería), con el trato que hemos tenido, no sé. Por el momento, yo no pienso regresar, porque fue muy incómodo el viaje. Yo terminé con heridas en las manos por todo el tiempo que me tenían haciendo cola , me tenían de acá para allá durante mucho tiempo y estaba cansada porque yo de Perú venía de hacer dos eventos ese día, el sábado por la noche, y estaba bien cansada”, dijo.

“Tenerme ahí toda la noche, y perder mi vuelo, no sabía dónde quedarme ese día en México, en el aeropuerto, porque quise comprarme otro vuelo en ese momento para más tarde, pero para el siguiente día me salía más cómodo. Igual ese día tenía que pagar el hotel”, explicó.

Cabe mencionar que Deysi Araujo se quedará en México hasta el 29 de octubre en la casa de la amiga que la invitó.