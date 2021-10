Antonio Cartagena: Vanessa Tenorio lo denuncia por no pagar 14.000 soles de devengados

Antonio Cartagena protagoniza una nueva polémica, ya que Vanessa Tenorio, madre de una de sus hijas, denunció que el cantante no cumple con depositar la pensión completa de alimentos de la menor, quien padece de una enfermedad. Además, el artista es acusado de no querer realizarse una prueba de ADN que él mismo solicitó.

La expareja del artista aseguró que tampoco ha cancelado los devengados correspondientes al periodo 2017-2018, el cual fue determinado por una juez de familia.

“El 12 de octubre salió una resolución del juicio de alimentos donde la jueza ordenó al señor Antonio Cartagena, padre de mi hija, pague los devengados que debe del año 2017-2018 que es un monto de 14.000 soles y le dieron plazo de tres días hábiles y, hasta el momento, el señor no ha depositado el dinero . (...) Tampoco cumple con la pensión de alimentos de mi niña”, detalla la señora en un audio revelado por Trome.

En el último programa de Magaly Medina, el martes 19 de octubre, dos madres de familia se presentaron en el set de televisión para exigir al cantante que se someta al examen de ADN e incluso la conductora de televisión aseveró que ella pagaba el procedimiento.

“Antonio, ¿por qué no te haces el ADN? Si tú dices que no es tu hija, no tienes nada que temer. Te pagamos la prueba si dices que no tienes plata, el programa te lo paga. Te pago yo, hazte la prueba”, indicó la presentadora de televisión al ver la indignación de las madres de familia.