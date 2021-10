Andrea San Martín llora tras filtración de audios: “No quiero volver a equivocarme como mamá”

Andrea San Martín continúa en medio de la polémica. En medio de la disputa legal que tiene con Juan Víctor Sánchez, su expareja y padre de su menor hija, el programa Amor y fuego difundió un audio en el que ella planeaba victimizarse ante Sebastián Lizarzaburu. Por ello, ahora la modelo brindó una entrevista a La banda del chino y respondió a las duras críticas que han surgido en su contra.

En medio de dicho encuentro, la influencer se quebró al dar a conocer que la controversia que se ha generado en torno a toda esta situación está afectándole no solo a ella, sino a toda su familia.

“Estoy callada por mi hija, porque no quiero volver a equivocarme como mamá”, manifestó entre lágrimas. “¿Con qué derecho vienen a lastimarnos?, porque no solo me lastiman a mí, sino a mi familia”, añadió San Martín, quien días atrás denunció a Juan Víctor Sánchez por violencia psicológica.

Como se recuerda, la disputa entre Andrea San Martín y Sánchez se intensificó luego de que el último le reclamara a la modelo por publicar un video en el que aparecía bañando a su hija junto a Sebastián Lizarzaburu.

¿Qué dijo Andrea San Martín en los audios filtrados?

En los audios difundidos por Amor y fuego, Andrea San Martín confesaba que deseaba perjudicar a Sebastián Lizarzaburu.

“Lo que yo hice es llorar y el muy cab***… llenar de comentarios y después de un rato borrarlos y hacerme la que, ‘ay, por sobre todas las cosas, no quiero que hablen de él tampoco’, y hacerme la coj*** de m*** para que él nunca pueda decir que yo fomento esto, ¿me entiendes?”, señalaba la modelo.