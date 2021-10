Andrea San Martín a mamá de Juan Víctor por llamarla narcisista y psicópata: “Que se retracte”

Andrea San Martín brindó una entrevista exclusiva para La banda del chino en la que habló acerca de su mediático enfrentamiento con Juan Víctor Sánchez y de la difusión de audios en los que planeaba victimizarse ante Sebastián Lizarzaburu. En medio de sus declaraciones, la modelo manifestó su indignación con Alicia Díaz, madre de Sánchez, por haberla llamado narcisista y psicópata, y le exigió que se retracte.

“Tengo que invitar a que se retracten respecto a esos adjetivos que han dado y digan: ‘Yo no puedo calificar a esta persona de narcisista ni psicópata porque no soy psicóloga, porque no puedo calificar a nadie de esa manera’. Que se retracten”, aseveró la ex conductora de televisión.

Andrea San Martín precisó, además, que no dará importancia a los ataques que continúen surgiendo en su contra. Ello luego de que el programa Amor y fuego difundiera audios del 2018 en los que ella mencionaba que estaba tratando de perjudicar la imagen de Sebastián Lizarzaburu.

“Que digan lo que quieran, que saquen lo que quieran y se sientan en su corazón como quieran. Por mi tranquilidad y ejemplo a mis hijas, no voy a responde a los ataques”, sentenció.

Cabe precisar que la disputa entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez inició semanas atrás cuando el joven le reclamó a la modelo por publicar en redes sociales un video en el que ella y Lizarzaburu aparecían bañando a su menor hija.

Andrea San Martín: “No quiero volver a equivocarme como mamá”

En la entrevista que dio a La banda del chino, Andrea San Martín confesó que no quiere cometer más errores como mamá por el bienestar de sus dos hijas.

“Estoy callada por mi hija, porque no quiero volver a equivocarme como mamá”, expresó la modelo entre lágrimas.

