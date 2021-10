Yolanda Medina tras queja de Melissa Paredes: “No he llegado gratis al programa”

Yolanda Medina no toleró la crítica que recibió por parte de Melissa Paredes el último lunes 18 de octubre en América hoy. Por ello, le respondió reafirmando que su permanencia en Reinas del show es debido a su esfuerzo y perseverancia en cada gala.

Como se recuerda, la conductora y participante del reality cuestionó por qué su retorno a la competencia de baile no estuvo condicionado . La líder de Alma Bella se ausentó por una semana del espacio de Gisela Valcárcel porque ella y su hija se contagiaron de la COVID-19.

“Si está inconforme de cómo regresé al programa y de cómo va a entrar ella, le diría que todo lo que tengo me lo he ganado a pulso, nadie me ha regalado nada, por eso sigo en la competencia”, dijo la cantante.

“Entré a competir después de una semana muy difícil para mí. No he llegado gratis al programa, y en la gala, en la que regresé, saqué un buen puntaje. Si no vio el programa, le cuento que fueron sentenciadas Brenda Carvalho y Vania Bludau en mi gala de regreso a la pista de baile”, agregó Medina para El Popular.

En otro momento de sus declaraciones, opinó sobre el desempeño de Gabriela Herrera en Reinas del show. “Me encanta, tiene una actitud ganadora, retadora, pero en este caso está equivocada, hay que demostrar un poquito más de humildad cuando ocurren estos temas”, finalizó.

¿Qué le dijo Melissa Paredes a Yolanda Medina?

Melissa Paredes calificó de “injusto” que su compañera tenga otra oportunidad en Reinas del show sin pasar por algún tipo de reto o prueba.

“Me parece injusto que Yolanda regrese como si nada y a mí, porque le da la gana el productor, me pongan en sentencia. Mejor no regreso y me quedo en casa”, expresó la recientemente sentenciada en el concurso.