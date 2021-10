Will Smith reveló increíble transformación física al retomar un estilo de vida saludable

Will Smith es uno de los actores de Hollywood más queridos y prestigiosos en la industria. Se catapultó a la fama mundial con la recordada serie The fresh prince of Bel-Air y desde ese momento no ha dejado de producir éxitos con películas como En busca de la felicidad, Soy leyenda y Bad boys.

Desde que inició la pandemia global por la COVID-19 se produjo una cuarentena que mantuvo a todos dentro de casa, incluyendo a los famosos. El actor de 53 años al tener que acostumbrarse a un nuevo estilo de vida impuesto, poco a poco dejó de enfocarse en lo que era parte de rutina diaria: ejercicio y alimentación balanceada; filtrándose fotografías donde se le observó en un deteriorado estado físico.

“Voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma de mi vida” , comentó a sus fans en un post de Facebook publicado en marzo del 2020. Por lo que, decidió voltear esa situación y retomó el deporte para volver a las épocas en las que pasaba largas horas en el gimnasio, trabajando sus músculos y cincelando su cuerpo para dar lo mejor de sí mismo en películas de acción como Men in black.

Después de cinco meses de arduo trabajo, el también cantante reveló los resultados que obtuvo después de cambiar su régimen alimenticio y su estilo de vida en general a través de un video publicado en TikTok. “Y pensar que los domingos solían ser para muffins” , escribió Will Smith.

Will Smith incentiva a sus seguidores a tener una vida saludable

La grabación compartida por la estrella de cine en su cuenta de Instagram nos muestra estar recostado en su cama un domingo por la mañana. Sin embargo, un entrenador lo interrumpe para regañarlo, acto siguiente él decide levantarse para empezar a ejercitarse arduamente.