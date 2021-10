Trébol Clan sobre la nueva generación del reguetón: “La música no tiene edad”

¡Vuelven al Perú! Trébol Clan pondrá a bailar a todas sus fans al ritmo de “Gata fiera”, “Agárrala” y sus éxitos más recientes, en una nueva edición del Festival Barrio Latino, que se llevará a cabo este sábado 23 de octubre bajo el nombre de Barrio Sunset.

En una entrevista con La República, Héctor Pagan ‘Periquito’ de Trébol Clan habló sobre su regreso a los escenarios luego de la pandemia y comentó sobre la nueva generación de la música urbana. De ese modo, aseguró que el ‘reguetón de la mata’ jamás pasará de moda.

El 23 de octubre estarás en el Barrio Sunset, ¿cómo te sientes de volver a los escenarios?

Nos sentimos bien ansiosos, bien contentos de que estamos reabriendo las plazas grandes, por lo menos nuestra casa, que es nuestra segunda casa Perú. Con este evento tan esperado junto a Lenny Távarez y Kale. Me siento como si fuera un principiante, mi primer show ante un público tan maravilloso que ha sido conmigo Perú.

Vas a compartir escenario con Lenny Távarez con quien has grabado “Amores prohibidos”, un remake de tu hit “Amor prohibido”.

Sí, la idea (del tema) nació en Perú, saliendo de un hotel allá en Miraflores. Justo estábamos de gira los dos, no sabíamos que estábamos en el mismo hotel, estábamos ahí, cada uno en su suite. Y como acostumbro a hacer, salgo del hotel, hago un en vivo para saludar a mis fanáticos y sale Lenny Távarez.

Yo estaba cantando el clásico “Amor prohibido” y mientras cantaba el tema, salió Lenny como para saludar, pero salió en el video también y le dije: ‘¿qué tal?’ y me dijo: ‘Eso huele a remix’ y así nació este tema.

Lenny Távarez pertenece a esta nueva generación del reguetón, ¿qué opinas de esta propuesta de la música urbana?

Bueno, yo digo que la música no tiene edad, han catalogado el reguetón de antes como viejo, yo digo que lo bueno nunca pasa de moda. Incluso yo soy fanático de todo lo de antes y no lo llamo “vieja escuela”. Yo lo llamo, buena música.

Sin quitarle mérito a los nuevos, están haciendo buen trabajo, pero quieren el reguetón de antes, la gente quiere bailar, gozar… quieren “Gata fiera”, “Agárrala”, “Amor prohibido”, los pilares que los hacen bailar.

A pesar de que siempre tienes una nueva producción para ofrecer, es imposible que en tus presentaciones no te pidan los clásicos como “Gata fiera”, “Agárrala”, entre otros…

Sí, sabes, si yo voy a Perú, a Colombia, a todos los países que me llaman… si yo no canto un clásico entonces Trébol Clan no fue a su país. Hay que cantar “Gata fiera”, “Agárrala” y se le presenta lo nuevo y siempre va ha haber cosas nuevas.

Ahora que está de moda las colaboraciones, ¿has pensado en hacer una para lanzar un remix de uno de tus grandes éxitos como “Gata fiera” o “Agárrala”?

Vienen muchas sorpresas. Sí, hay cosas ya empezadas… No quiero arruinar la sorpresa, pero hay artistas de la nueva escuela también, que salen en los temas antes mencionados y nada, tienen que esperar. Vienen muchos temas, muchas sorpresas.

Actualmente existen muchas plataformas digitales donde los artistas pueden difundir su música y captar más seguidores. Cuando Trébol Clan saltó a la fama, todavía no había esas ‘vitrinas’ para mostrarse, ¿cómo hicieron?

Exacto. Esa es la gran diferencia, así como dicen, nosotros hicimos el ‘trabajo sucio’, le entregamos a los de la nueva escuela todo en bandeja de oro. Nosotros nos hicimos viral sin internet. Gracias a Dios (ahora) es más fácil para llegar a los oídos mundialmente y te puedes pegar en cualquier país por el internet, fácil para nosotros los pilares que tenemos el nombre y la marca ya vigente. Tú nos mencionas y la gente sabe (de Trébol Clan).

Hacíamos muchísimas entrevistas, íbamos a los periódicos físicamente. Ahora te ven en las redes, en la cámara. Es más fácil para la gente desesperarse en hacer música porque en las redes hay plata, pero no puedes hacer cualquier locura ni algo por ganar plata. Tienes que hacer algo que ames y te guste hacer, así que (las plataformas digitales) es una gran ventaja para los nuevos.

Durante la pandemia, muchos artistas recurrieron a las presentaciones por streaming, ¿también lo intentaste?

No lo quise hacer porque no es el mismo sentimiento que uno ve, el fanático cantándote, creo que me siento vacío al hacer eso. No dije que no, lo puedo hacer, pero yo digo que no es el mismo feeling, no es el mismo sentimiento de cantar viendo a las personas, como bailan, como gozan, como gritan, como cantan tus canciones. No es lo mismo, por lo menos yo, creo que era mejor esperar.

En el 2019 sacaste el tema “Sandungueo” y luego vino la pandemia. ¿Qué proyectos tenías?

Sacamos “Amores prohibidos” a finales del 2018, la lanzamos desde Perú en diciembre, para recibir el 2019 con un nuevo tema, un nuevo video. Nos cayó la pandemia encima y, con todo eso, en nuestro canal de YouTube, el video de “Amores prohibidos” junto a Lenny Tavarez y Yomo cuenta con 9,7 millones, orgánicamente hablando, y eso es bueno. Entonces, para mantener a la gente activa, ya tenía el tema grabado de “Sandungueo” y el video lo realicé en Medellín, Colombia, como ya tenía todo eso en la mano, lo lanzamos y a la gente le gustó.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Saqué un tema junto a Maldy, Plan B, que estamos anotando todo para ver cuándo sería el día, la vestimenta, para hacer el video. Aparte de eso, tengo los temas de Fatal Fantasy 4 (disco). Hay muchas cosas que vamos a lanzar, pero todo a su debido momento.